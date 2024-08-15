Две семьи с тремя детьми вернули с оккупированного левобережья Херсонщины

Команда "Save Ukraine" провела еще одну успешную спасательную операцию с временно оккупированного левобережья Херсонщины. На подконтрольную Украине территорию вернули две семьи с тремя детьми.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря титаническим усилиям волонтеров удалось вернуть две украинские семьи. Они воспитывают трех мальчиков, самому младшему из которых 10 лет, а самому старшему - 17. Дети с родителями - наконец в безопасности. К адаптации семей на новом месте привлечены все необходимые службы", - говорится в сообщении.



Также Прокудин сообщил, что с начала этого года на подконтрольную Украине территорию эвакуировали 167 детей из пока оккупированных общин Херсонской области.

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Ранее сообщалось, что из-за вынужденной эвакуации в результате российской агрессии 2155 украинских детей-сирот и лишенных родительской опеки находятся за границей.