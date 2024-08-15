Дві родини із трьома дітьми повернули з окупованого лівобережжя Херсонщини

Команда "Save Ukraine" провела ще одну успішну рятувальну операцію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули дві родини із трьома дітьми.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки титанічним зусиллям волонтерів вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому – 17. Дітлахи з батьками – нарешті у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.



Також Прокудін повідомив, що з початку цього року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з поки що окупованих громад Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще шістьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з ТОТ. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що через вимушену евакуацію в результаті російської агресії 2155 українських дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебувають за кордоном.