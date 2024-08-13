Ще шістьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з ТОТ. ФОТОрепортаж

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути шістьох українських дітей і їхні родини.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей нині у безпеці, якої дуже не вистачало. Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги.



Лубінець розповів, що іншою родиною займалися працівники із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги ГО "Об’єднання багатодітних родин "Крила" та "Карітас-Спес Україна".

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"Вкотре дякую організаціям та фондам, які допомагають повернутим дітям та їхнім родинам. Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", - додав омбудсман.

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