23 дитини вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію протягом тижня

За минулий тиждень з тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької та Луганської областей вдалося вивезти 23 дитини, серед яких троє дітей-сиріт. Поверненням дітей займалася команда Save Ukraine спільно з Bring Kids Back UA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

Як зазначається, в окупації кожен з них був під ризиком депортації та пройшов крізь важкі випробування.

Серед дітей, яких повернули з окупації:

18-річний хлопець з Енергодара, батька якого, колишнього працівника ЗАЕС, жорстоко били на його очах. Коли йому виповнилося 18, з’явилася реальна загроза примусової мобілізації до лав окупаційної армії.

7-річна дівчинка, яка разом з мамою пройшла через всі жахи життя в окупації. Цієї осені дитину б примусили піти до російської школи. Жінка раніше була працівницею училища і кілька разів відмовлялася від співпраці з окупантами. Під страхом розправи вона переховувала дітей-сиріт в гуртожитку, щоб їх не викрали російські військові.

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Сестри 15 і 17 років - російські військові тричі вдиралися серед ночі в їхній будинок з обшуками та влаштовували допити. На подвір’ї розмістили воєнну техніку, зробивши родину живим щитом. Окупанти виносили речі, які їм сподобалися, та погрожували, що заберуть дітей із сім’ї.

16-річний підліток, якого постійно викликали на допит ФСБівці та затримувала військова поліція, оскільки вважали його "злочинцем" через його відмову отримати російський паспорт.

Також повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення команді Save Ukraine вдалося визволити з окупації та повернути з території РФ вже 446 юних українців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники російської влади шукають українських дітей для подальшого "всиновлення". РФ розвернула для цього піарну кампанію.