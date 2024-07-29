Російські чиновники шукають викрадених українських дітей для «всиновлення», - Лубінець

Представники російської влади шукають українських дітей для подальшого "всиновлення". РФ розвернула для цього піарну кампанію.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого "всиновлення"", - розповів омбудсмен.

Лубінець нагадав, що першим публічним випадком викрадення української дитини стала історія уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка забрала в свою родину хлопчика з Маріуполя. Також двоє українських дітей опинилися в родині депутата російської Держдуми Сергія Миронова.

Лубінець розповів, що були неодноразові спроби повернути викрадених українських дітей з родини російського політика.

Уповноважений з прав людини зазначив, що росіяни змінили дітям імена. А згодом від однієї дитини - хлопчика Іллі родина Миронова, ймовірно, вирішила відмовитися, оскільки у нього знайшли захворювання.

"Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво… Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли", - розповів Лубінець.

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За словами Лубінця, Україна продовжує працювати з партнерами щодо повернення інших українських дітей, яких викрали і які проживають у родинах представників російської влади.

Нагадаємо, що у березні 2023 року судді МКС видали ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери видані за незаконну депортацію українських дітей до Росії.

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