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Російські чиновники шукають викрадених українських дітей для "всиновлення", - Лубінець

Російські чиновники шукають викрадених українських дітей для «всиновлення», - Лубінець

Представники російської влади шукають українських дітей для подальшого "всиновлення". РФ розвернула для цього піарну кампанію.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого "всиновлення"", - розповів омбудсмен.

Лубінець нагадав, що першим публічним випадком викрадення української дитини стала історія уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка забрала в свою родину хлопчика з Маріуполя. Також двоє українських дітей опинилися в родині депутата російської Держдуми Сергія Миронова.

Лубінець розповів, що були неодноразові спроби повернути викрадених українських дітей з родини російського політика.

Уповноважений з прав людини зазначив, що росіяни змінили дітям імена. А згодом від однієї дитини - хлопчика Іллі родина Миронова, ймовірно, вирішила відмовитися, оскільки у нього знайшли захворювання.

"Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво… Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли", - розповів Лубінець.

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За словами Лубінця, Україна продовжує працювати з партнерами щодо повернення інших українських дітей, яких викрали і які проживають у родинах представників російської влади.

Нагадаємо, що у березні 2023 року судді МКС видали ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери видані за незаконну депортацію українських дітей до Росії.

Читайте також: Країни, які є лояльними до Росії, запропонували свої канали комунікації щодо повернення викрадених російськими окупантами українців, - Лубінець

Автор: 

діти (5038) викрадення (817) росія (64895) Лубінець Дмитро (584)


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Топ коментарі
+2
ті старі клячі шукають дітей на органи або для сексуальних знущань.
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29.07.2024 17:40
+1
Краще б вони цього любинця полюбили
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29.07.2024 17:49
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ті старі клячі шукають дітей на органи або для сексуальних знущань.
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29.07.2024 17:40 Відповісти
Краще б вони цього любинця полюбили
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29.07.2024 17:49 Відповісти
Я от також думаю, у кацапів що своїх по дит.будинкам не хватає? У них таких тисячі. Щось не договарює цей міністр.
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29.07.2024 18:32 Відповісти
ця тема вже підіймалась після 2014 р. - дітей всиновлювали і після цього вони фактично ставали сексуальними рабами, без права десь поскаржитись, багато дітей гинуло за невияснених обставин, або зникало.
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29.07.2024 20:46 Відповісти
Колишній працівник адміністрації терориста Захарченка, Лубінець,великий борцун з українською мовою,який писав донос на Фаріон в СБУ за захист української мови в Україні,використовуючи фейки агентки ФСБ Яніни Соколової,швидше за все помагає росіянам знаходити українських дітей.
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29.07.2024 18:00 Відповісти
в кино часто из таких детей выращивают "идеальных агентов" (без родителей и др родственных связей ) для их внедрения в других странах .
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29.07.2024 18:02 Відповісти
Расєйські нандони хочуть потім імунітет отримати від покарання, типу вони захищали дітей з України.
Не вистачало щоб вони з них виростили нових манкуртів.
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29.07.2024 20:00 Відповісти
ага... "Украина обнаружила в Германии более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию, сообщил глава украинской Нацполиции Выговский..." поищите где-нибудь ещё..
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31.07.2024 15:44 Відповісти
Що там шукати - там де лапті, там і підкупи всіх і всього.
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31.07.2024 15:49 Відповісти
ага... главу нацполиции украины выговского тоже подкупили...
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01.08.2024 10:49 Відповісти
Як що і так, то це не новина.
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01.08.2024 15:25 Відповісти
что за власть такая... прям всех купить можно.. за недорого...
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01.08.2024 15:47 Відповісти
 
 