Ще 8 українських дітей повернули з окупованих територій Херсонщини
Із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще 8 дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з окупації повернули 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.
"Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Вдячний благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких мешканців", - пише Прокудін.
Також наголошується, що лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.08.2024 18:14 Відповісти Мені подобається 0
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