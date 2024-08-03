Ще 8 українських дітей повернули з окупованих територій Херсонщини

Із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще 8 дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з окупації повернули 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.

"Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Вдячний благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких мешканців", - пише Прокудін.

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Також наголошується, що лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.