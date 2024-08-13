16-річний Тимофій вижив після надважкого інсульту та потребує інтенсивного лікування
У Житомирі 15-річний хлопець Тимофій переніс дуже рідкісний ішемічний інсульт стовбура мозку та потребує допомоги у подальшому лікуванні.
Про це пише видання Коростень Today, передає Цензор.НЕТ.
У 95% випадків ішемічний інсульт стовбура мозку призводить до миттєвої зупинки дихання та серцебиття навіть при наданні вчасної допомоги.
Він перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень у дитячій лікарі інтенсивної терапії Станишівки. Діагноз поставили із затримкою у 22 години. Кожну хвилину при інсульті пацієнт втрачає 1,9 млн нервових клітин, 14 млрд синапсів (місць з’єднання між нейронами) і 12 кілометрів аксонів (відростків нервових клітин, які проводять нервові імпульси), а за годину гине стільки ж нейронів, скільки гине протягом майже 3,5 років природного старіння.
Згодом хлопця вдалося прооперувати у другій лікарні ім. Павлусенка. Він вижив та потребує інтенсивного та довготривалого лікування.
Навесні 2024 року, коли йому було 15, під час тренування у спортзалі він втратив координацію рухів та почалися судоми.
50 днів Тимофій провів у реанімації, 16 з яких він балансував між життям і смертю. Свої 16 років він зустрів у реанімації. Лікарі давали невтішні прогнози, проте хлопець переборов тяжкі хвороби та після стабілізації стану його перевели до неврологічного відділення для подальшого лікування. Нещодавно йому зняли трахеостому, і зараз він дихає самостійно.
Хлопець не може рухатися, говорити, нормально ковтати. Харчування відбувається через гастростому - отвір у животі. Тимофій потребує довготривалого лікування.
У Рівненському реабілітаційному центрі зможуть допомогти Тимофію. Вартість одного місяця лікування складає 62700 грн. / 28 днів. У випадку Тимофія може знадобитися не один місяць. Два місяці інтенсивного лікування можуть змінити його життя на краще.
Реквізити для допомоги:
Ціль: 125 400 ₴
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3HzrfQMygo
Номер картки банки: 5375 4112 2141 0603
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"повчання стороннього", звісно, - марні.. - просто, як чужий досвід, на якому крАще вчитися ЖИВИМ...
але у житті, у спорті (сам - такий-сякий-ніякий спортсмен 90х), треба "слухати себе", якщо є така можливість, то - не аж так "боротися з собою", щоб щось комусь-щось доказати..
нам, Україні, потрібні здорові Українці..
ЗИ у Батька був інсульт у 2014му, та ще й у 2015му, коли на Донбасі кацапи "валили з градів" за 15км від хати......, знаючи його характер, він "ламав себе"-тримався, без пігулок-заспокійливого.. - і сталося непоправне, ті самі інсульти, які "догнали" його у 2019му та доконали Мати (як наслідки "останніх" випробувань від людожерів-кацапів) у 2022му..
Вернется к полноценной жизни?
Из примеров с онкологией. Люди приходят к трагическому финалу с кучей долгов.
Не решать бы нам такие задачи. Не решать.
В зимнем лесу волки погнались за санями. Лошадь не вытянет тяжелые сани. На санях мужик с вожжами и баба с ребенком на руках.
Что делать?
Я б на місці батька як мінімум би розібрався з цими покидьками з дитячої лікарні. Вони згубили дитину.
Хлопчик дуже гарний, прикро. Наснаги йому.