16-річний Тимофій вижив після надважкого інсульту та потребує інтенсивного лікування

У Житомирі 15-річний хлопець Тимофій переніс дуже рідкісний ішемічний інсульт стовбура мозку та потребує допомоги у подальшому лікуванні.

Про це пише видання Коростень Today, передає Цензор.НЕТ.

У 95% випадків ішемічний інсульт стовбура мозку призводить до миттєвої зупинки дихання та серцебиття навіть при наданні вчасної допомоги.

Він перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень у дитячій лікарі інтенсивної терапії Станишівки. Діагноз поставили із затримкою у 22 години. Кожну хвилину при інсульті пацієнт втрачає 1,9 млн нервових клітин, 14 млрд синапсів (місць з’єднання між нейронами) і 12 кілометрів аксонів (відростків нервових клітин, які проводять нервові імпульси), а за годину гине стільки ж нейронів, скільки гине протягом майже 3,5 років природного старіння.

Згодом хлопця вдалося прооперувати у другій лікарні ім. Павлусенка. Він вижив та потребує інтенсивного та довготривалого лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перші три дні з небезпечних районів Донеччини евакуйовано 1010 дітей

Навесні 2024 року, коли йому було 15, під час тренування у спортзалі він втратив координацію рухів та почалися судоми.

50 днів Тимофій провів у реанімації, 16 з яких він балансував між життям і смертю. Свої 16 років він зустрів у реанімації. Лікарі давали невтішні прогнози, проте хлопець переборов тяжкі хвороби та після стабілізації стану його перевели до неврологічного відділення для подальшого лікування. Нещодавно йому зняли трахеостому, і зараз він дихає самостійно.

Хлопець не може рухатися, говорити, нормально ковтати. Харчування відбувається через гастростому - отвір у животі. Тимофій потребує довготривалого лікування.

У Рівненському реабілітаційному центрі зможуть допомогти Тимофію. Вартість одного місяця лікування складає 62700 грн. / 28 днів. У випадку Тимофія може знадобитися не один місяць. Два місяці інтенсивного лікування можуть змінити його життя на краще.

Реквізити для допомоги:

Ціль: 125 400 ₴

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3HzrfQMygo

Номер картки банки: 5375 4112 2141 0603

Читайте: У трьох селах Покровського району запроваджено примусову евакуацію дітей