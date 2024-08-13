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Новини
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16-річний Тимофій вижив після надважкого інсульту та потребує інтенсивного лікування

У Житомирі 15-річний хлопець Тимофій переніс дуже рідкісний ішемічний інсульт стовбура мозку та потребує допомоги у подальшому лікуванні.

Про це пише видання Коростень Today, передає Цензор.НЕТ.

У 95% випадків ішемічний інсульт стовбура мозку призводить до миттєвої зупинки дихання та серцебиття навіть при наданні вчасної допомоги.

Допомога 16-річному Тимофію, який пережив надважкий інсульт

Він перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень у дитячій лікарі інтенсивної терапії Станишівки. Діагноз поставили із затримкою у 22 години. Кожну хвилину при інсульті пацієнт втрачає 1,9 млн нервових клітин, 14 млрд синапсів (місць з’єднання між нейронами) і 12 кілометрів аксонів (відростків нервових клітин, які проводять нервові імпульси), а за годину гине стільки ж нейронів, скільки гине протягом майже 3,5 років природного старіння.

Допомога 16-річному Тимофію, який пережив надважкий інсульт

Згодом хлопця вдалося прооперувати у другій лікарні ім. Павлусенка. Він вижив та потребує інтенсивного та довготривалого лікування.

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Навесні 2024 року, коли йому було 15, під час тренування у спортзалі він втратив координацію рухів та почалися судоми.

Допомога 16-річному Тимофію, який пережив надважкий інсульт

50 днів Тимофій провів у реанімації, 16 з яких він балансував між життям і смертю. Свої 16 років він зустрів у реанімації. Лікарі давали невтішні прогнози, проте хлопець переборов тяжкі хвороби та після стабілізації стану його перевели до неврологічного відділення для подальшого лікування. Нещодавно йому зняли трахеостому, і зараз він дихає самостійно.

Допомога 16-річному Тимофію, який пережив надважкий інсульт

Хлопець не може рухатися, говорити, нормально ковтати. Харчування відбувається через гастростому - отвір у животі. Тимофій потребує довготривалого лікування.

Допомога 16-річному Тимофію, який пережив надважкий інсульт

У Рівненському реабілітаційному центрі зможуть допомогти Тимофію. Вартість одного місяця лікування складає 62700 грн. / 28 днів. У випадку Тимофія може знадобитися не один місяць. Два місяці інтенсивного лікування можуть змінити його життя на краще.

Реквізити для допомоги:

Ціль: 125 400 ₴

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3HzrfQMygo

Номер картки банки: 5375 4112 2141 0603

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Автор: 

діти (5052) Житомир (572) допомога (8304)


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3000 доларів..., на фоні тих сум, що вимагають та отримують наші можновладці, це майже непомітна сума, але яка може врятувати життя..., для них це якась 4 або 5 машина, 6 квартира, якась прикраса коханці, 30 поїздка для дочці за кордон..., так, я розумію, що світ несправедливий, але його можна зробити більш орієнтованим на людей, якщо захотіти..., це всього 9 грн з кожного, хто на цензорі зараз...
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13.08.2024 12:25 Відповісти
...жахливо..(((
"повчання стороннього", звісно, - марні.. - просто, як чужий досвід, на якому крАще вчитися ЖИВИМ...
але у житті, у спорті (сам - такий-сякий-ніякий спортсмен 90х), треба "слухати себе", якщо є така можливість, то - не аж так "боротися з собою", щоб щось комусь-щось доказати..
нам, Україні, потрібні здорові Українці..
ЗИ у Батька був інсульт у 2014му, та ще й у 2015му, коли на Донбасі кацапи "валили з градів" за 15км від хати......, знаючи його характер, він "ламав себе"-тримався, без пігулок-заспокійливого.. - і сталося непоправне, ті самі інсульти, які "догнали" його у 2019му та доконали Мати (як наслідки "останніх" випробувань від людожерів-кацапів) у 2022му..
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13.08.2024 12:34 Відповісти
Там Шмигаль на "експеримент" по відновленню населених пунктів просре 2,7 мільярда... Не треба дивуватись, що з такими пріоритетами певній частині людей ***** на цю державу і на її майбутнє
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13.08.2024 14:18 Відповісти
Дай бог здоровья мальчику. Выздоровеет ли?
Вернется к полноценной жизни?
Из примеров с онкологией. Люди приходят к трагическому финалу с кучей долгов.
Не решать бы нам такие задачи. Не решать.
В зимнем лесу волки погнались за санями. Лошадь не вытянет тяжелые сани. На санях мужик с вожжами и баба с ребенком на руках.
Что делать?
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13.08.2024 14:39 Відповісти
Ніхто не помітив в даній новині саме головне - дитячі лікарі протримали бідну дитину 22 години з тромбом у голові! Ганьба! Некомпетентність дитячих лікарів з Житомира Станишівка вражає. Чому батько дитини сам знайшов рішення через київського нейрохірурга??? Чому дитячі лікарі не зв'язалися з колегами з інших лікарень???
Я б на місці батька як мінімум би розібрався з цими покидьками з дитячої лікарні. Вони згубили дитину.
Хлопчик дуже гарний, прикро. Наснаги йому.
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13.08.2024 18:02 Відповісти
 
 