У трьох селах Покровського району запроваджено примусову евакуацію дітей

Через безпекову ситуацію члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Так, учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області.

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Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

У Мінреінтеграції зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911 або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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Раніше керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що на Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються ще понад 50 тисяч людей, серед них більш ніж 4 тисячі дітей. Евакуаційні заходи тривають.

За даними Національної поліції, що за перші три дні з небезпечних районів Донеччини евакуйовано 1010 дітей.