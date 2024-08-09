У трьох селах Покровського району запроваджено примусову евакуацію дітей
Через безпекову ситуацію члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
Так, учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області.
Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.
У Мінреінтеграції зауважили, що евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911 або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Раніше керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що на Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються ще понад 50 тисяч людей, серед них більш ніж 4 тисячі дітей. Евакуаційні заходи тривають.
За даними Національної поліції, що за перші три дні з небезпечних районів Донеччини евакуйовано 1010 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль