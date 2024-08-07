На Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються понад 4 тис. дітей, - глава ОВА Філашкін

На Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються ще понад 50 тисяч людей, серед них більш ніж 4 тисячі дітей. Евакуаційні заходи тривають.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що примусова евакуація дітей в 10-кілометровій зоні від лінії фронту на Донеччині триває. У цю зону, за словами посадовця, увійшли Селидове, Українськ, Новогродівка та велике місто Мирноград.

"Усього там знаходяться понад 50 тис. людей та понад 4 тис. дітей", - сказав Філашкін.

Посадовець додав, що евакуйованих мешканців Донеччини приймають Рівненська, Полтавська, Черкаська та Закарпатська області.

До евакуації залучені підрозділи поліції "Білі Янголи" та підрозділи ДСНС.

Раніше у МВС повідомили, що за минулу добу 6 серпня з населених пунктів Донеччини виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

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