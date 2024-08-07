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Новости Война
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На Донетчине в 10-километровой зоне от линии фронта остаются более 4 тыс. детей, - глава ОВА Филашкин

На Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються понад 4 тис. дітей, - глава ОВА Філашкін

В Донецкой области в 10-километровой зоне от линии фронта остаются еще более 50 тысяч человек, среди них более 4 тысяч детей. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что принудительная эвакуация детей в 10-километровой зоне от линии фронта в Донецкой области продолжается. В эту зону, по словам чиновника, вошли Селидово, Украинск, Новогродовка и большой город Мирноград.

"Всего там находятся более 50 тыс. человек и более 4 тыс. детей", - сказал Филашкин.

Чиновник добавил, что эвакуированных жителей Донецкой области принимают Ривненская, Полтавская, Черкасская и Закарпатская области.

К эвакуации привлечены подразделения полиции "Белые Ангелы" и подразделения ГСЧС.

Ранее в МВД сообщили, что за минувшие сутки 6 августа из населенных пунктов Донецкой области выехали 372 семьи с 481 ребенком.

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Автор: 

дети (6472) эвакуация (2064) Донецкая область (9518)


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А чому вони там залишаються?

Тобто залишення дітей в небезпеці уже законно?
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07.08.2024 22:59 Ответить
Через дибілів/ждунів батьків. Треба забирати дітей та позбавляти батьківських прав цих ублюдків.
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08.08.2024 00:29 Ответить
ждуни. навіть дітей своїх їм не шкода.
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08.08.2024 05:25 Ответить
Ж А Х Л И В О !

P.S. Хай будуть усі живі.
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08.08.2024 10:30 Ответить
 
 