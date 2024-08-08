За перші три дні з небезпечних районів Донеччини евакуйовано 1010 дітей
З початку оголошення обов'язкової евакуації з Донецької області вдалося вивезти 1010 дітей з 756 родин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції.
"З 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 найбільш небезпечних населених пунктів Донецької області. На сьогодні залишається вивезти ще 3 723 дитини", - ідеться у повідомленні.
У поліції додали, що евакуація здійснювалася як самостійно сім’ями, так і за допомогою робочих груп. Всі вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу. У регіоні працює щодня 20 евакуаційних груп, до складу яких входять екіпажі "Білий янгол", парамедики поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція та представники військових адміністрацій.
Нагадаємо, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 7 серпня повідомив, що на Донеччині у 10-кілометровій зоні від лінії фронту залишаються ще понад 50 тисяч людей, серед них більш ніж 4 тисячі дітей.
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