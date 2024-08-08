За первые три дня из опасных районов Донетчины эвакуировано 1010 детей

С начала объявления обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 1010 детей из 756 семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

"С 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. На сегодня остается вывезти еще 3 723 ребенка", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп. Все они уже в безопасности и получают необходимую помощь. В регионе работает ежедневно 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Білий ангел", парамедики полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульная полиция и представители военных администраций.

Напомним, руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 7 августа сообщил, что в Донецкой области в 10-километровой зоне от линии фронта остаются еще более 50 тысяч человек, среди них более 4 тысяч детей.

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