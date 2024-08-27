С временно оккупированной Херсонщины вернули пять семей с детьми

26 августа с временно оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть 5 семей.

Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Они воспитывают восьмерых детей. Это - пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет. Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов российской оккупации", - рассказал Прокудин.

По его словам, возвращением семей занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Начальник ОВА отметил, что только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка из Херсонской области.

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