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Двух маломобильных женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

С временно оккупированной территории Украины удалось вернуть двух маломобильных женщин.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Дві маломобільні жінки повернули з окупації

"Благодаря усилиям работников Офиса Омбудсмена, две маломобильные женщины с временно оккупированной территории Украины вернулись домой и воссоединились со своими семьями на Запорожье. Одна из украинок перенесла инсульт, имеет гипертонию и передвигается на кресле колесном. Она и другая женщина нуждаются в постоянном уходе. Поэтому в дороге (как на ВОТ, так и на подконтрольной территории Украины) их сопровождали медицинские работники, которые обеспечивали необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, возвращение стало возможным благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмена.

Автор: 

возврат (214) Лубинец Дмитрий (459)


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Дві маломобільні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію.

У нас в Угорщині кажуть:"Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. " Helyes lesz.
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27.08.2024 19:25 Ответить
У вас там ще й за ******* голосують
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27.08.2024 19:48 Ответить
..уё--биков..
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27.08.2024 20:36 Ответить
ЩО повернули дві мало мобільні жінки?
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27.08.2024 22:09 Ответить
 
 