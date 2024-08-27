Двух маломобильных женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

С временно оккупированной территории Украины удалось вернуть двух маломобильных женщин.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря усилиям работников Офиса Омбудсмена, две маломобильные женщины с временно оккупированной территории Украины вернулись домой и воссоединились со своими семьями на Запорожье. Одна из украинок перенесла инсульт, имеет гипертонию и передвигается на кресле колесном. Она и другая женщина нуждаются в постоянном уходе. Поэтому в дороге (как на ВОТ, так и на подконтрольной территории Украины) их сопровождали медицинские работники, которые обеспечивали необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, возвращение стало возможным благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмена.