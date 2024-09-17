Из ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще 10 детей

Украина вернула на подконтрольную территорию еще десять детей в возрасте от 3 до 16 лет. Они находились на оккупированной части Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что дети вместе со своими родителями и попечителями проживали на временно оккупированной Херсонщине.

"К счастью, сейчас дети уже на свободной земле. Это - семь мальчиков и три девочки. Самому маленькому ребенку 3 года, самому старшему - 16", - написал глава ОГА.

Он отметил, что дети, которых удалось вернуть, уже получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Над возвращением детей работала команда благотворительной организации "Save Ukraine".

Прокудин также добавил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 202 ребенка с ВОТ Херсонской области.

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