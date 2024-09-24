16-летнего юношу и 18-летнюю девушку вернули с оккупированных территорий
16-летнего юношу и 18-летнюю девушку лишенных родительской опеки вернули с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"С ними будут работать специалисты, которые окажут необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь", - отметил он.
Прокудин напомнил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 203 ребенка из Херсонской области.
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показать весь комментарий24.09.2024 12:39 Ответить Мне нравится 10
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