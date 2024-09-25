Оккупанты ударили КАБами по школе на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили по школе в Бериславском районе Херсонщины.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской громаде. Здание образовательного учреждения претерпело серьезные разрушения - повреждена кровля, учебные классы, выбиты окна и двери", - говорится в сообщении.
Никто из местных жителей не пострадал.
Накануне оккупанты также атаковали Берислав, в результате чего погиб мужчина, ранена женщина.
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/10 червня 2024/