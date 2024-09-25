Рашисти обстріляли селище Зимівник на Херсонщині: загинула 80-річна жінка, її донька тяжко поранена

Унаслідок російського обстрілу селища Зимівник в передмісті Херсона загинула 80-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 25 вересня 2024 року близько 13 години, військові РФ, попередньо, з артилерії обстріляли селище Зимівник.

Як зазначається, унаслідок атаки російських військових загинула 80-річна жінка. Її 48-річна донька тяжко травмована та доправлена до лікарні. Обидві на момент обстрілу перебували на подвір’ї.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Херсонська ОВА повідомила, що російська армія вкотре за день атакує Херсон.

За їхніми даними, до лікарні доставили 48-річну місцеву жительку з вибуховою травмою, контузією, пораненням обличчя та передпліччя. Потерпіла під наглядом медиків.