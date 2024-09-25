Рашисты обстреляли поселок Зимовник на Херсонщине: погибла 80-летняя женщина, ее дочь тяжело ранена
В результате российского обстрела поселка Зимовник в пригороде Херсона погибла 80-летняя женщина.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 25 сентября 2024 года около 13 часов, военные РФ, предварительно - из артиллерии, обстреляли поселок Зимовник.
Как отмечается, в результате атаки российских военных погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь тяжело травмирована и доставлена в больницу. Обе на момент обстрела находились во дворе.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Херсонская ОВА сообщила, что российская армия в очередной раз за день атакует Херсон.
По их данным, в больницу доставили 48-летнюю местную жительницу со взрывной травмой, контузией, ранением лица и предплечья. Пострадавшая - под наблюдением медиков.
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