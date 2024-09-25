Рашисты обстреляли поселок Зимовник на Херсонщине: погибла 80-летняя женщина, ее дочь тяжело ранена

В результате российского обстрела поселка Зимовник в пригороде Херсона погибла 80-летняя женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 25 сентября 2024 года около 13 часов, военные РФ, предварительно - из артиллерии, обстреляли поселок Зимовник.

Как отмечается, в результате атаки российских военных погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летняя дочь тяжело травмирована и доставлена в больницу. Обе на момент обстрела находились во дворе.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Оккупанты ударили КАБами по школе на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Херсонская ОВА сообщила, что российская армия в очередной раз за день атакует Херсон.

По их данным, в больницу доставили 48-летнюю местную жительницу со взрывной травмой, контузией, ранением лица и предплечья. Пострадавшая - под наблюдением медиков.