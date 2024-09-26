Доба на Херсонщині: окупанти обстріляли 24 населені пункти, вбили 2 цивільних

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Музиківка, Наддніпрянське, Зимівник, Томина Балка, Широка Балка, Інженерне, Токарівка, Новодмитрівка, Берислав, Монастирське, Шляхове, Михайлівка, Золота Балка, Велика Олександрівка, Гавриілвка, Томарине, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та медичні установи, сільгосппідприємства та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, газогін, складське приміщення, гаражі, сільгосптехніку, службовий та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 - дістали поранення.

Нічні обстріли Херсонщини

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

Вночі 25 вересня російська авіація атакувала Херсонську громаду.

Після ударів КАБ рятувальники деблокували з-під завалів двох постраждалих цивільних – 82-річного чоловіка та 78-річну жінку. У них діагностували вибухові травми, контузії, до того ж у чоловіка – уламкові поранення голови.

Після другої години ночі під ворожими ударами опинилася Білозерка. Внаслідок ворожого обстрілу 46-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму і уламкове поранення грудної клітини.

Обстріл Дніпровського району 26 вересня

З самого ранку російська війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона.

Під удар потрапила 20-річна дівчина. Вона дістала вибухову травму, контузію та поранення шиї.

Також внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. У неї – вибухова травма, контузія та поранення ніг.

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