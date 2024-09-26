Ночью враг атаковал Одесщину ракетами и беспилотниками, погибла женщина

Российские захватчики ночью ракетами и беспилотниками наносили удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также в результате ракетного удара повреждены здания и машины, произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Под утро враг атаковал Одесскую область беспилотниками: погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 26 сентября в Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.

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