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Ракетная атака на Одесщину: горела трава, обломками повреждены грузовики

ракета на Одещину

Ночью 25 сентября 2024 года войска РФ совершили ракетную атаку на Одесскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Одесском районе ракета, предварительно - Х-59/69, попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали.

"Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки", - говорится в сообщении.

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Ранее в Воздушных силах информировали, что ночью 25 сентября было уничтожено 4 ракеты Х-59/69 и 28 из 32 "шахедов".

Как сообщалось, 15 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: погибли супруги, ранена женщина.

Автор: 

Одесская область (3585) ракеты (3574)


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