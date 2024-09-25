Ракетна атака на Одещину: горіла трава, уламками пошкоджено вантажівки

Вночі 25 вересня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Одещину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.

"Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у Повітряних силах інформували, що вночі 25 вересня було знищено 4 ракети Х-59/69 та 28 із 32 "Шахедів".

Як повідомлялося, 15 вересня окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку.