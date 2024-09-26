Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками, загинула жінка
Російські загарбники вночі ракетами та безпілотниками завдавали ударів по Одещині. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок ракетного удару пошкоджені будівлі та автівки, сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Під ранок ворог атакував Одещину безпілотниками: загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.
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