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Новости
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Ночная атака "шахедов": в Киеве горит жилой дом, повреждены автомобили (обновлено). ФОТОрепортаж

Розгерметизація газової труби на будинку

Утром 26 сентября в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Предварительно, в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно направляется "Киевгаз". Ведется разведка", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в результате российской атаки повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

"Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали", - подчеркнул Попко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов": в Киеве, Ивано-Франковске и в Хмельницкой области прогремели взрывы

Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня

Автор: 

Киев (25571) Воздушные атаки на Киев (726)


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Топ комментарии
+5
Не астрологи сказали ще за 2 роки, що буде війна, але барани повірили астрологу вові, що будуть шашлики.
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26.09.2024 08:00
+4
Там наче у "нейтральному" Китаї СП відкрили по виробництву шахедів.
Дуже зручно,наше туди точно ніщо не літатиме.
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26.09.2024 07:10
+4
А чому вашому астрологу зірки не сказали, що буде війна
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26.09.2024 07:54
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Правила форума Совет форумчан
Там наче у "нейтральному" Китаї СП відкрили по виробництву шахедів.
Дуже зручно,наше туди точно ніщо не літатиме.
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26.09.2024 07:10 Ответить
бульаска пройдiть в УКРИТТЯ де повiтряна тривога
Війна охопить чотири області рф, режим путіна впаде до весни 2025-го - астролог Влад Росс

Зірки кажуть, що Україна увійде в НАТО з Курською областю, а за підсумками війни поверне під свій контроль історичні українські землі, які зараз у складі рф.(С)
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26.09.2024 07:12 Ответить
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26.09.2024 07:22 Ответить
А чому вашому астрологу зірки не сказали, що буде війна
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26.09.2024 07:54 Ответить
Не астрологи сказали ще за 2 роки, що буде війна, але барани повірили астрологу вові, що будуть шашлики.
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26.09.2024 08:00 Ответить
конкретно этот "астролог" Влад Росс (Отсос)в декабре 21г говорил что войны не будет
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26.09.2024 11:44 Ответить
у мене моi труселя аастролог рюський та все одно рф буде кирдик бо Украiна покаже кацапам НАШУ силу та ВОЛЮ СЛАВА УКРАIНI !!!
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26.09.2024 10:18 Ответить
Ох вже ці астрологи...
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26.09.2024 09:21 Ответить
может буданОВ? под псевдонимом. про кофе не упоминали?
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26.09.2024 11:06 Ответить
 
 