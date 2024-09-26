Ночная атака "шахедов": в Киеве горит жилой дом, повреждены автомобили (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 26 сентября в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Предварительно, в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно направляется "Киевгаз". Ведется разведка", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что в результате российской атаки повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.
"Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали", - подчеркнул Попко.
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