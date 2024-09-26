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Нічна атака "шахедів": у Києві горить житловий будинок, пошкоджені автомобілі (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці 26 вересня у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомом, що внаслідок російської атаки пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

"Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували", - наголосив Попко.

Згодом у КМВА спростували інформацію про постраждалу дитину, зазначивши, що вона зазнала травм не внаслідок атаки БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів": у Києві, Івано-Франківську та на Хмельниччині пролунали вибухи

Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня
Атака шахедів на Київ 26 вересня

Автор: 

Київ (19528) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+5
Не астрологи сказали ще за 2 роки, що буде війна, але барани повірили астрологу вові, що будуть шашлики.
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26.09.2024 08:00
+4
Там наче у "нейтральному" Китаї СП відкрили по виробництву шахедів.
Дуже зручно,наше туди точно ніщо не літатиме.
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26.09.2024 07:10
+4
А чому вашому астрологу зірки не сказали, що буде війна
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26.09.2024 07:54
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Там наче у "нейтральному" Китаї СП відкрили по виробництву шахедів.
Дуже зручно,наше туди точно ніщо не літатиме.
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26.09.2024 07:10 Відповісти
бульаска пройдiть в УКРИТТЯ де повiтряна тривога
Війна охопить чотири області рф, режим путіна впаде до весни 2025-го - астролог Влад Росс

Зірки кажуть, що Україна увійде в НАТО з Курською областю, а за підсумками війни поверне під свій контроль історичні українські землі, які зараз у складі рф.(С)
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26.09.2024 07:12 Відповісти
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26.09.2024 07:22 Відповісти
А чому вашому астрологу зірки не сказали, що буде війна
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26.09.2024 07:54 Відповісти
Не астрологи сказали ще за 2 роки, що буде війна, але барани повірили астрологу вові, що будуть шашлики.
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26.09.2024 08:00 Відповісти
конкретно этот "астролог" Влад Росс (Отсос)в декабре 21г говорил что войны не будет
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26.09.2024 11:44 Відповісти
у мене моi труселя аастролог рюський та все одно рф буде кирдик бо Украiна покаже кацапам НАШУ силу та ВОЛЮ СЛАВА УКРАIНI !!!
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26.09.2024 10:18 Відповісти
Ох вже ці астрологи...
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26.09.2024 09:21 Відповісти
может буданОВ? под псевдонимом. про кофе не упоминали?
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26.09.2024 11:06 Відповісти
 
 