Нічна атака "шахедів": у Києві горить житловий будинок, пошкоджені автомобілі (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці 26 вересня у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомом, що внаслідок російської атаки пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

"Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували", - наголосив Попко.

Згодом у КМВА спростували інформацію про постраждалу дитину, зазначивши, що вона зазнала травм не внаслідок атаки БпЛА.

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