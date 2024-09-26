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Рашисты ночью попали в жилую застройку и предприятие Запорожья. 10 раненых, в том числе - 14-летний мальчик (обновлено)

Запоріжжя

Ночью российские захватчики обстреляли Запорожье, попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. Повреждены частные дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Ранения получили четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик. Спасатели и коммунальщики работают на местах попаданий", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших увеличилось до 10, сообщил Федоров.

"Количество пострадавших увеличилось до 10. Один раненый находится в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 7 человек. Позже пресс-центр ГСЧС опубликовал фото с последствиями вражеского удара.

Смотрите: Из-за российского удара КАБами по Запорожью одна женщина в крайне тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

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Запорожье (2663) обстрел (27312)


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26.09.2024 07:28 Ответить
 
 