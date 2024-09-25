Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью. ФОТОрепортаж
24 сентября после 21:00 войска РФ нанесли серию авиаударов по Запорожью. В результате обстрела 7 человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасательные работы завершены
Как отмечается, во время ликвидации последствий из-под завалов спасен один мужчина. По состоянию на 23:55 поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется.
Всего к ликвидации привлекались 35 спасателей и 8 единиц техники от ГУ ГСЧС.
На месте событий работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города
Как сообщалось, вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 7 человек.
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