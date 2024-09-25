Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

24 вересня після 21:00 війська РФ завдали серію авіаударів по Запоріжжю. У результаті обстрілу 7 людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальні роботи завершено

Як зазначається, під час ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

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Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста

Як повідомлялося, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей.