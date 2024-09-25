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Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

24 вересня після 21:00 війська РФ завдали серію авіаударів по Запоріжжю. У результаті обстрілу 7 людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальні роботи завершено

Як зазначається, під час ліквідації наслідків з-під завалів врятовано одного чоловіка. Станом на 23:55 пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: ворог завдав шість авіаударів, 7 осіб постраждало. ФОТОрепортаж

наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста

Як повідомлялося, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей.

Автор: 

Запоріжжя (2270) ДСНС (5116) КАБ (359)


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Ну Харьков понятно под самой границей, но под Запорожьем же можно было сбивать рашистские бомбардировщики с блуждающих Петриотов и F-16
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25.09.2024 08:22 Відповісти
Помнится мне еще когда Харьков начали бомбить кабами,наше правительство кричало дайте нам F-16 и мы сможем противодействовать кабам.Дали самолеты и кацапы начали бомбить Сумы а теперь еще и Запорожье.
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25.09.2024 09:40 Відповісти
2 пускові Patriot pac-2 на 160 км та pac-3 для прикриття радару і кп, могла б вирішити питання з каб для Запоріжжя і Харкова, і Сум. Ціна питання близько 200 млн доларів на кожне місто, плюс до 100 млн на 30-40 ракет на кожне місто, максимум, поки вони зрозуміють, що немає сенсу втрачати стільки літаків. Потім ракети такі можна майже не використовувати, бо якщо будуть ставити багато мяляжів радірів, які також можуть випромінювати, чи хоча б таких, які не можуть, то навряд вони знайдуть іскандерами реальний радар. Якщо зробити десяток муляжів, то ракети в них скінчаться по радару бити. А гарно заиасковані пускові в кількості двох штук на місто і поготів їм не знайти, враховуючи те, що можна наставити вдосталь їх муляжів. Звісно розвідувальні дрони треба збивати. Треба буде ще виділити для цього пускову Iris-T того, що малого радіусу дії - SLS.
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25.09.2024 11:07 Відповісти
Які Patriot? Їхні дрони літають над нашим містом майже 24 години на добу. Фіг хто ці Patriot сюди завезе
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25.09.2024 11:11 Відповісти
І як вони знайдуть справжній радар серед десятків якісних муляжів? А справжній буде замаскований і в режимі засідки знаходитися і починати працювати перед тим, як будуть заходити на пускові рубежі су-34?
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25.09.2024 11:50 Відповісти
Ви трохи не розумієте специфіку нашого міста. Кацапи стоять в 30км від міста з початку війни. До нас долітають і С300 і каби і дрони. Причому настільки швидко, що тривогу часто вмикають вже після перших вибухів. Тому між виявленням та знищенням Patriot можуть пройти хвилини. І для цього навіть не потрібно буде використовувати дальнобійні ракети
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28.09.2024 11:49 Відповісти
Замасковані добре компоненти Patriot не виявлять їх дрони. І якщо вмикатися буде радар тільки перед виходом на пускові рубежі су-34 і переміщуватися будуть пускові після стрільб, то знайти і уразити росіянам щось буде максимально складно.
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29.09.2024 00:16 Відповісти
Я вже більше року тому писав, що ці срані Ф-16 то як морква на мотузці попереду віслюка. Бо без належного БК це проста груда заліза. Ще один засіб тягнути кота за яйця з боку заходу. Бо там була історія про навчання пілотів, технічного персоналу, потім про передачу і зберігання, але мало хто взагалі казав, а чим вони будуть працювати по кацапах. І ось ми і прийшли до того, що нібито пілоти навчані, літаки є, толку з цього... літають по шахедах працюють. Кацапи стоять з початку війни за 40 км від Запоріжжя. Каб (якщо не брешуть) може летіти 80. І (знов також) з того, що пишуть, дальність ракет які в нас зараз є до 100км. Тобто пілоту потрібно підлетіти майже над головою кацапів. Звісно ніхто ризикувати так не буде. Тому моє рідне Запоріжжя змінило часи С300 на часи кабів.
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25.09.2024 11:09 Відповісти
Ну да!Во всем виноват запад.Но только не ЗЕ.
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29.09.2024 09:28 Відповісти
 
 