Внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя поранено 7 людей (оновлено)

Ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 6 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли Комунарський район міста. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки.

"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - додав Федоров.

Станом на 00:27 25 вересня кількість постраждалих зросла до 7.







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