Внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя поранено 7 людей (оновлено)
Ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 6 людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти обстріляли Комунарський район міста. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки.
"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - додав Федоров.
Станом на 00:27 25 вересня кількість постраждалих зросла до 7.
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А як цей Федоров може повідомляти , що сталося в Запоріжжі, коли він сам знаходиться в США разом з Військовим Вождем ? Це має робити той , кого він залишив на господарстві на час відрядження.
Це вже повний "квартал"!
по-друге, він з відучора вже в місті і звіт репортерам давав на місці прильотів.
моя думка, що "повний квартал" - це ваші коментарі - неінформовані, некомпетентні, недоречні
Але ставлю тобі ЛАЙК за вірність "слугам"!
Від Запоріжжя до фронту майже 40 км!
Де всі ті ППО та Ф-16, що нам дали?
Рашка до сіх пір спокійно літає прямо над лінією фронту...