В результате очередного обстрела Запорожья ранены 7 человек (обновлено)
Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 6 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты обстреляли Коммунарский район города. В результате атаки разрушены частные дома.
"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - добавил Федоров.
По состоянию на 00:27, 25 сентября количество пострадавших возросло до 7.
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А як цей Федоров може повідомляти , що сталося в Запоріжжі, коли він сам знаходиться в США разом з Військовим Вождем ? Це має робити той , кого він залишив на господарстві на час відрядження.
Це вже повний "квартал"!
по-друге, він з відучора вже в місті і звіт репортерам давав на місці прильотів.
моя думка, що "повний квартал" - це ваші коментарі - неінформовані, некомпетентні, недоречні
Але ставлю тобі ЛАЙК за вірність "слугам"!
Від Запоріжжя до фронту майже 40 км!
Де всі ті ППО та Ф-16, що нам дали?
Рашка до сіх пір спокійно літає прямо над лінією фронту...