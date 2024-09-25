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В результате очередного обстрела Запорожья ранены 7 человек (обновлено)

Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 6 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли Коммунарский район города. В результате атаки разрушены частные дома.

"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - добавил Федоров.

По состоянию на 00:27, 25 сентября количество пострадавших возросло до 7.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 25 вересня
Місце влучання російського КАБу в Комунарському районі Запоріжжя
Жінка прибирає уламки вікна, яке вилетіло через вибух російського снаряду в Запоріжжі

Читайте: Удар по Запорожью: враг нанес шесть авиаударов, 7 человек пострадали. ФОТОрепортаж

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Запорожье (2663) обстрел (27327)


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"Про це https://t.me/ivan_fedorov_zp/11739 повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров...".

А як цей Федоров може повідомляти , що сталося в Запоріжжі, коли він сам знаходиться в США разом з Військовим Вождем ? Це має робити той , кого він залишив на господарстві на час відрядження.
Це вже повний "квартал"!
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25.09.2024 00:40 Ответить
по-перше, посаду він не здавав і він очільник ОВА, і хто що має робити це ваші інсинуації
по-друге, він з відучора вже в місті і звіт репортерам давав на місці прильотів.
моя думка, що "повний квартал" - це ваші коментарі - неінформовані, некомпетентні, недоречні
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25.09.2024 03:52 Ответить
А нащо цей Федоров взагалі поперся через океан з прифронтової області , більша частина якої окупована , а до Запоріжжя почали долітати КАБи ?
Але ставлю тобі ЛАЙК за вірність "слугам"!
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25.09.2024 07:42 Ответить
іноді допомагає тицкати посилання в тексті новини перш ніж писати коментар
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25.09.2024 03:54 Ответить
Це ППЦ!
Від Запоріжжя до фронту майже 40 км!
Де всі ті ППО та Ф-16, що нам дали?
Рашка до сіх пір спокійно літає прямо над лінією фронту...
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25.09.2024 00:41 Ответить
 
 