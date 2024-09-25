В результате очередного обстрела Запорожья ранены 7 человек (обновлено)

Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 6 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли Коммунарский район города. В результате атаки разрушены частные дома.

"Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - добавил Федоров.

По состоянию на 00:27, 25 сентября количество пострадавших возросло до 7.







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