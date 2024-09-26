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Рашисти вночі поцілили у житлову забудову та підприємство Запоріжжя. 10 поранених, зокрема 14-річний хлопчик (оновлено)

Запоріжжя

Вночі російські загарбники обстріляли Запоріжжя, поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей. Пізніше пресцентр ДСНС опублікував фото з наслідками ворожого удару.

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Кількість постраждалих збільшилась до 10, повідомив Федоров. 

"Кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя (2281) обстріл (28657)


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Москалі пі@@раси
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26.09.2024 07:28 Відповісти
 
 