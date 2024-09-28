На Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО

В ночь на субботу, 28 сентября 2024 года, на Киевщине во время атаки вражеских "Шахедов" работали силы ПВО, на территории региона раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Отметим, что ОВА оповещала о работе ПВО дважды: около 2 ночи и около 5 утра.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - говорилось в сообщении.

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Сейчас на территории региона объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях атаки на Киевщину пока нет.

Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе.