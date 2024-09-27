В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БПЛА и угрозы применения баллистического вооружения

Вечером 27 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В 22:16 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

В 22:23 Воздушные силы сообщили: "Вражеские ударные БПЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный; БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом".

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"БПЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград", - сообщили ВС в 22:33.

В 23:00 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.