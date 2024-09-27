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В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БПЛА и угрозы применения баллистического вооружения

Шахеди

Вечером 27 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В 22:16 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

В 22:23 Воздушные силы сообщили: "Вражеские ударные БПЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный; БПЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога, зафиксированы пуски "Кинжалов", - Воздушные силы (обновлено)

"БПЛА в районе Покровское, вектором движения на Павлоград", - сообщили ВС в 22:33.

В 23:00 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.

Карта повітряної тривоги

Повітряні сили про атаку Шахедів

Автор: 

беспилотник (3639) Воздушные силы (2331) баллистические ракеты (380) Шахед (1043)


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Чого стало тихо у намкриші?
І ракети є, і дозволи по СВОЇЙ території використати- їрмакака не дозволяє?
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27.09.2024 23:12 Ответить
народ , свозь сон слышу ЗВУК над головой как будто какоето корыто грохочет над домом !!! пролетело прямо над моим домом , что это было не пойму !!???((( звук самолета военного слышал , шахеда тоде , ракеты крылатой видел и слышал , а это какой то странный никогда такого не слышал , подскажите что это было ???(((
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28.09.2024 00:12 Ответить
можливо це була балія.
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28.09.2024 00:36 Ответить
 
 