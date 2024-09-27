У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА та загрозу застосування балістичного озброєння
Увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
О 22:16 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.
О 22:23 Повітряні сили повідомили: "Ворожі ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний; БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом".
"БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград", - повідомили ПС о 22:33.
О 23:00 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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І ракети є, і дозволи по СВОЇЙ території використати- їрмакака не дозволяє?