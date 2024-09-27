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У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА та загрозу застосування балістичного озброєння

Шахеди

Увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

О 22:16 Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

О 22:23 Повітряні сили повідомили: "Ворожі ударні БпЛА з Чорного моря в районі Очакова, курс північно-західний; БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом".

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"БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград", - повідомили ПС о 22:33.

О 23:00 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряної тривоги

Повітряні сили про атаку Шахедів

Автор: 

безпілотник (4211) Повітряні сили (2676) балістичні ракети (412) Шахед (1049)


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Чого стало тихо у намкриші?
І ракети є, і дозволи по СВОЇЙ території використати- їрмакака не дозволяє?
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27.09.2024 23:12 Відповісти
народ , свозь сон слышу ЗВУК над головой как будто какоето корыто грохочет над домом !!! пролетело прямо над моим домом , что это было не пойму !!???((( звук самолета военного слышал , шахеда тоде , ракеты крылатой видел и слышал , а это какой то странный никогда такого не слышал , подскажите что это было ???(((
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28.09.2024 00:12 Відповісти
можливо це була балія.
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28.09.2024 00:36 Відповісти
 
 