Водолази-сапери дістали уламки "Шахеда" з Дніпра біля Києва. ФОТОрепортаж

Після чергового удару по столиці водолази-сапери ДСНС вилучили з річки Дніпро безпечні залишки безпілотного літального апарату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

"Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України після чергового удару по столиці, оперативно вилучили з річки Дніпро безпечні залишки безпілотного літального апарату", - ідеться в повідомленні.

Деталі пошукової операції

Робота під водою вимагала максимальної точності та обережності, оскільки будь-які залишки боєприпасів можуть нести потенційну загрозу.



Операція проводилася у важких умовах, але завдяки професійним діям саперів оперативно було обстежено 0,01 гектара акваторії, і на глибині 12 метрів за 60 метрів від берега знайдено уламки.



Після підйому безпілотника, його фрагменти були доставлені на берег для детального аналізу спеціалістами.





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Як поводитися, коли знайшли невідомий предмет?

У ДСНС звернулися до громадян: "Ми наполегливо просимо вас проявляти максимальну обережність. В жодному разі не знімайте на відео моменти падіння ракет або безпілотників. Якщо ви стали свідками таких подій, негайно викликайте Службу порятунку за номером "101". Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків. Такі об’єкти можуть приховувати небезпеку і вимагають професійного знешкодження. Бережіть себе!"

Нагадаємо, упродовж вихідних 21-22 вересня сапери ДСНС у Києві та області вилучили бойові частини двох ракет Х-101.