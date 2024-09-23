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Київ (19130) Київська область (3806) ДСНС (4989) сапер (175)

Протягом вихідних сапери ДСНС у Києві та області вилучили бойові частини двох ракет Х-101. ФОТОрепортаж

Упродовж вихідних 21-22 вересня сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України проводили розмінування у м. Києві та Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Під час робіт фахівці вилучили чималу кількість небезпечних вибухових предметів:

  • три артилерійські снаряди різного калібру,
  • дві мінометні міни,
  • ручну оборонну гранату,
  • протипіхотну осколкову ударно-дистанційну гранату та
  • бойові частини двох ракет Х-101.

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Зазначається, що всі знайдені вибухонебезпечні предмети були вилучені та безпечно перевезені для подальшого знищення. На щастя, вдалося обійтися без постраждалих.

Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101
Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101
Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101

Через збільшення випадків виявлення вибухонебезпечних предметів у ДСНС закликали дотримуватися таких рекомендацій:

  • У разі виявлення підозрілого предмета, негайно повідомте про це за номером 101",
  • Не наближайтеся до небезпечних знахідок і не торкайтеся їх 🚫.
  • Уникайте територій, де можуть бути вибухонебезпечні залишки, особливо після обстрілів або бойових дій.

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