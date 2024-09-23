Протягом вихідних сапери ДСНС у Києві та області вилучили бойові частини двох ракет Х-101. ФОТОрепортаж
Упродовж вихідних 21-22 вересня сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України проводили розмінування у м. Києві та Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
Під час робіт фахівці вилучили чималу кількість небезпечних вибухових предметів:
- три артилерійські снаряди різного калібру,
- дві мінометні міни,
- ручну оборонну гранату,
- протипіхотну осколкову ударно-дистанційну гранату та
- бойові частини двох ракет Х-101.
Зазначається, що всі знайдені вибухонебезпечні предмети були вилучені та безпечно перевезені для подальшого знищення. На щастя, вдалося обійтися без постраждалих.
Через збільшення випадків виявлення вибухонебезпечних предметів у ДСНС закликали дотримуватися таких рекомендацій:
- У разі виявлення підозрілого предмета, негайно повідомте про це за номером 101",
- Не наближайтеся до небезпечних знахідок і не торкайтеся їх .
- Уникайте територій, де можуть бути вибухонебезпечні залишки, особливо після обстрілів або бойових дій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...