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Киев (24773) Киевская область (3927) ГСЧС (4852) сапер (116)

В течение выходных саперы ГСЧС в Киеве и области изъяли боевые части двух ракет Х-101. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение выходных 21-22 сентября саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разминирование в г. Киеве и Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Во время работ специалисты изъяли немалое количество опасных взрывчатых предметов:

  • три артиллерийских снаряда разного калибра,
  • две минометные мины,
  • ручную оборонительную гранату,
  • противопехотную осколочную ударно-дистанционную гранату,
  • боевые части двух ракет Х-101.

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Отмечается, что все найденные взрывоопасные предметы были изъяты и безопасно перевезены для дальнейшего уничтожения. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.

Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101
Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101
Сапери ДСНС вилучили бойові частини двох ракет Х-101

Из-за увеличения случаев обнаружения взрывоопасных предметов в ГСЧС призвали придерживаться таких рекомендаций:

  • В случае обнаружения подозрительного предмета, немедленно сообщите об этом по номеру 101".
  • Не приближайтесь к опасным находкам и не прикасайтесь к ним 🚫.
  • Избегайте территорий, где могут быть взрывоопасные остатки, особенно после обстрелов или боевых действий.
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