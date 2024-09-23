В течение выходных саперы ГСЧС в Киеве и области изъяли боевые части двух ракет Х-101. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение выходных 21-22 сентября саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разминирование в г. Киеве и Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Во время работ специалисты изъяли немалое количество опасных взрывчатых предметов:
- три артиллерийских снаряда разного калибра,
- две минометные мины,
- ручную оборонительную гранату,
- противопехотную осколочную ударно-дистанционную гранату,
- боевые части двух ракет Х-101.
Отмечается, что все найденные взрывоопасные предметы были изъяты и безопасно перевезены для дальнейшего уничтожения. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.
Из-за увеличения случаев обнаружения взрывоопасных предметов в ГСЧС призвали придерживаться таких рекомендаций:
- В случае обнаружения подозрительного предмета, немедленно сообщите об этом по номеру 101".
- Не приближайтесь к опасным находкам и не прикасайтесь к ним .
- Избегайте территорий, где могут быть взрывоопасные остатки, особенно после обстрелов или боевых действий.
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