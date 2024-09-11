Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из Днепра части дрона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС вытащили из реки Днепр часть беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

"Услышав взрыв, один из очевидцев, направился к месту происшествия, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды. Он быстро сообщил об этом в службу экстренного реагирования "101"", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Саперы изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101" на Львовщине. ФОТОрепортаж

К счастью, обошлось без жертв.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саперы ГСЧС уничтожили в Киевской области тандемные боевые части трех крылатых ракет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Если вы увидели обломки беспилотников или ракет - не подходите и ничего не трогайте! Немедленно сообщайте по номеру "101"", - отметили в ГСЧС.