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Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из Днепра части дрона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС вытащили из реки Днепр часть беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

"Услышав взрыв, один из очевидцев, направился к месту происшествия, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды. Он быстро сообщил об этом в службу экстренного реагирования "101"", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без жертв.

З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона
З Дніпра дістали уламки дрона

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"Если вы увидели обломки беспилотников или ракет - не подходите и ничего не трогайте! Немедленно сообщайте по номеру "101"", - отметили в ГСЧС.

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Днепр (4418) ГСЧС (4971) сапер (135) дроны (3923)


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Щось не схоже на металеві уламки, схоже корпус кевларовий/карбоновий.
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11.09.2024 13:00 Ответить
металеві уламки впали, бо були важчі за повітря та легше за воду...
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11.09.2024 13:48 Ответить
 
 