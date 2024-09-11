Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из Днепра части дрона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС вытащили из реки Днепр часть беспилотника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.
"Услышав взрыв, один из очевидцев, направился к месту происшествия, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды. Он быстро сообщил об этом в службу экстренного реагирования "101"", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв.
"Если вы увидели обломки беспилотников или ракет - не подходите и ничего не трогайте! Немедленно сообщайте по номеру "101"", - отметили в ГСЧС.
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Павло Йовенко
показать весь комментарий11.09.2024 13:00 Ответить Мне нравится 3
Эмирский бухарь
показать весь комментарий11.09.2024 13:48 Ответить Мне нравится 0
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