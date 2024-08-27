Саперы ГСЧС уничтожили на Киевщине тандемные боевые части трех крылатых ракет. ВИДЕО+ФОТО

26 августа в Киевской области саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили тандемные боевые части трех крылатых ракет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Вчера саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС провели работы на трех локациях в Киевской области. Специалисты изъяли и ликвидировали тандемные боевые части трех крылатых ракет Х-101", - говорится в сообщении.

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Взрывоопасные предметы транспортированы на специальную подрывную площадку, где они были уничтожены.







"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Избегайте места падения ракет, беспилотников и не снимайте работу ПВО", - отметили в ГСЧС.

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Напомним, вчера, 26 августа утром РФ осуществила массированный обстрел Украины: было атаковано 15 регионов. В Киевской области четыре человека получили травмы, среди них - пятимесячный ребенок.