Сапери ДСНС знищили на Київщині тандемні бойові частини трьох крилатих ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 серпня у Київській області сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Вчора сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101", - ідеться в повідомленні.

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Вибухонебезпечні предмети транспортовані на спеціальний підривний майданчик, де їх було знищено.







"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Уникайте місця падіння ракет, безпілотників та не знімайте роботу ППО", - наголосили в ДСНС.

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Нагадаємо, вчора, 26 серпня зранку РФ здійснила масований обстріл України: було атаковано 15 регіонів. На Київщині четверо людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина.