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Сапери ДСНС знищили на Київщині тандемні бойові частини трьох крилатих ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 серпня у Київській області сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС. 

"Вчора сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101", - ідеться в повідомленні.

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Вибухонебезпечні предмети транспортовані на спеціальний підривний майданчик, де їх було знищено.

Сапери знищили на Київщині бойові частини трьох ракет
Сапери знищили на Київщині бойові частини трьох ракет
Сапери знищили на Київщині бойові частини трьох ракет

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Уникайте місця падіння ракет, безпілотників та не знімайте роботу ППО", - наголосили в ДСНС.

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Нагадаємо, вчора, 26 серпня зранку РФ здійснила масований обстріл України: було атаковано 15 регіонів. На Київщині четверо людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина. 

Автор: 

Київська область (4022) знищення (7235) ДСНС (5105) сапер (194)


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пропоную знищувати такі ракети в верховні раді та охфісі преЗедента.
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27.08.2024 15:03 Відповісти
Навішьо знишувати , відправити відправникові))
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27.08.2024 20:18 Відповісти
 
 