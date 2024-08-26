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Сапери ДСНС вилучили залишки російської ракети на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили залишки ворожої ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"На відкритій території у Немишлянському р-ні міста Харкова внаслідок ранкової ворожої атаки загорілася суха трава, площею 500 кв.м. На місці події працювали сапери ДСНС, які вилучили залишки ворожої ракети", - ідеться в повідомленні.

Також влучання зафіксовані у Лозівському, Красноградському та Ізюмському районах області.

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"Попередньо, одна людина загинула, ще одна травмована", - повідомили в ДСНС.

Залишки ворожої ракети на Харківщині
Залишки ворожої ракети на Харківщині
Залишки ворожої ракети на Харківщині

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, РФ атакувала цивільне підприємство в Ізюмському районі Харківщини: загинув чоловік, 2 особи поранено.

Також у понеділок, 26 серпня, Росія здійснила масований ракетно-шахедний обстріл кількох регіонів України.

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Харків (5594) Харківщина (6054) ДСНС (5105) сапер (194)


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