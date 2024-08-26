Саперы ГСЧС изъяли остатки российской ракеты в Харьковской области. ФОТОрепортаж

В Харьковской области саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки вражеской ракеты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.



"На открытой территории в Немышлянском р-не города Харькова в результате утренней вражеской атаки загорелась сухая трава, площадью 500 кв.м. На месте происшествия работали саперы ГСЧС, которые изъяли остатки вражеской ракеты", - говорится в сообщении.



Также попадания зафиксированы в Лозовском, Красноградском и Изюмском районах области.

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"Предварительно, один человек погиб, еще один травмирован", - сообщили в ГСЧС.







Напомним, сегодня, 26 августа, РФ атаковала гражданское предприятие в Изюмском районе Харьковщины: погиб человек, 2 человека ранены.

Также в понедельник, 26 августа, Россия осуществила массированный ракетно-шахетный обстрел нескольких регионов Украины.