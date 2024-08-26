Оккупанты за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеских обстрелов из РСЗО, FVP-дронов, БПЛА, артиллерии в Харьковской области уничтожается экосистема, повреждены дома граждан, объекты гражданской инфраструктуры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Поздно вечером 25 августа российские военные обстреляли объект инфраструктуры в Чугуеве.

В течение дня оккупанты обстреляли села Сеньково и пгт. Белый Колодец. Там горела трава.

По Одноробовке агрессоры ударили артиллерией. В результате обстрела возник пожар. Уничтожены частный дом и хозяйственные постройки, повреждены энергосети.

Также в результате российских обстрелов в с. Великий Бурлук горела трава и кустарники, в селе Новоосиново горел заброшенный садовый дом и трава.

Утром враг из артиллерии обстрелял село Светличное, повреждены частный и двухэтажный многоквартирный дома, энергосети и помещения местного сельхозпредприятия.

В результате атаки FPV-дроном в селе Садовод разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

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