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Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 7 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ, FVP-дронів, БПЛА, артилерії у Харківській області знищується екосистема, пошкоджені оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері 25 серпня російські військові обстріляли  об'єкт інфраструктури у Чугуєві.

Протягом дня окупанти обстріляли села Сенькове та смт. Білий Колодязь. Там горіла трава.

По Одноробівці агресори вдарили артилерією. У результаті обстрілу виникла пожежа. Знищено приватний будинок та господарчі споруди, пошкоджено енергомережі.

Також внаслідок російських обстрілів у  с. Великий Бурлук горіла трава та чагарники, у селі Новоосинове горів покинутий садовий будинок та трава, 

Зранку ворог з артилерії обстріляв  село Світличне, пошкоджено приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства.

Внаслідок атаки FPV-дроном у селі  Садовод зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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