Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 7 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ, FVP-дронів, БПЛА, артилерії у Харківській області знищується екосистема, пошкоджені оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізно ввечері 25 серпня російські військові обстріляли об'єкт інфраструктури у Чугуєві.
Протягом дня окупанти обстріляли села Сенькове та смт. Білий Колодязь. Там горіла трава.
По Одноробівці агресори вдарили артилерією. У результаті обстрілу виникла пожежа. Знищено приватний будинок та господарчі споруди, пошкоджено енергомережі.
Також внаслідок російських обстрілів у с. Великий Бурлук горіла трава та чагарники, у селі Новоосинове горів покинутий садовий будинок та трава,
Зранку ворог з артилерії обстріляв село Світличне, пошкоджено приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства.
Внаслідок атаки FPV-дроном у селі Садовод зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль