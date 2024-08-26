Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 7 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ, FVP-дронів, БПЛА, артилерії у Харківській області знищується екосистема, пошкоджені оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері 25 серпня російські військові обстріляли об'єкт інфраструктури у Чугуєві.

Протягом дня окупанти обстріляли села Сенькове та смт. Білий Колодязь. Там горіла трава.

По Одноробівці агресори вдарили артилерією. У результаті обстрілу виникла пожежа. Знищено приватний будинок та господарчі споруди, пошкоджено енергомережі.

Також внаслідок російських обстрілів у с. Великий Бурлук горіла трава та чагарники, у селі Новоосинове горів покинутий садовий будинок та трава,

Зранку ворог з артилерії обстріляв село Світличне, пошкоджено приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства.

Внаслідок атаки FPV-дроном у селі Садовод зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

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