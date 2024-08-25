УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13194 відвідувача онлайн
Новини
3 292 1

Удари по Харківщині: кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

У Слобідському районі  Харкова загорілися житлові будинки, попередньо постраждало 8 осіб.

У Чугуєві ворог також влучив у житловий сектор. Горіло 2 житлові будинки. Попередньо постраждало 5 місцевих мешканців, з них 2 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Балаклії. ФОТОрепортаж

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 