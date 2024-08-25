Удари по Харківщині: кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

У Слобідському районі Харкова загорілися житлові будинки, попередньо постраждало 8 осіб.

У Чугуєві ворог також влучив у житловий сектор. Горіло 2 житлові будинки. Попередньо постраждало 5 місцевих мешканців, з них 2 дітей.

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