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Наслідки ракетного удару по Балаклії. ФОТОрепортаж

Увечері 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

За попередніми даними постраждав 55-річний чоловік.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м. кв. 

Пожежу ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву: 10 постраждалих, зокрема 4-річна дитина

Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Балаклія (274)


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Ну а хто ж навів? Звісно, що місцева сепарня. Знаю, що серед місцевих куча ждунів, бо стояли там в жовтні 23 року.
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25.08.2024 16:32 Відповісти
 
 