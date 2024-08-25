Наслідки ракетного удару по Балаклії. ФОТОрепортаж

Увечері 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

За попередніми даними постраждав 55-річний чоловік.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м. кв.

Пожежу ліквідовано.

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