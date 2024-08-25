Последствия ракетного удара по Балаклее. ФОТОрепортаж

Вечером 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Балаклеи. Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и частный легковой транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

По предварительным данным пострадал 55-летний мужчина.

Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары. Горели 2 жилых дома, гараж и легковушка на общей площади более 170 м. кв.

Пожар ликвидирован.

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