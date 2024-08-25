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Последствия ракетного удара по Балаклее. ФОТОрепортаж

Вечером 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Балаклеи. Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и частный легковой транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

По предварительным данным пострадал 55-летний мужчина.

Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары. Горели 2 жилых дома, гараж и легковушка на общей площади более 170 м. кв.

Пожар ликвидирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву: 10 пострадавших, в том числе 4-летний ребенок

Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577) Балаклея (260)


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Ну а хто ж навів? Звісно, що місцева сепарня. Знаю, що серед місцевих куча ждунів, бо стояли там в жовтні 23 року.
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25.08.2024 16:32 Ответить
 
 