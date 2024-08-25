Последствия ракетного удара по Балаклее. ФОТОрепортаж
Вечером 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Балаклеи. Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и частный легковой транспорт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
По предварительным данным пострадал 55-летний мужчина.
Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары. Горели 2 жилых дома, гараж и легковушка на общей площади более 170 м. кв.
Пожар ликвидирован.
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Alexander #588663
показать весь комментарий25.08.2024 16:32 Ответить Мне нравится 0
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