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Удары по Харьковщине: количество пострадавших возросло до 13, среди них двое детей. ФОТОрепортаж

Ночью россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору Харькова и области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Слободском районе Харькова загорелись жилые дома, предварительно пострадало 8 человек.

В Чугуеве враг также попал в жилой сектор. Горело 2 жилых дома. Предварительно пострадали 5 местных жителей, из них 2 детей.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452) Харьковщина (5577)


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