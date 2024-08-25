Удары по Харьковщине: количество пострадавших возросло до 13, среди них двое детей. ФОТОрепортаж
Ночью россияне нанесли ракетные удары по жилому сектору Харькова и области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В Слободском районе Харькова загорелись жилые дома, предварительно пострадало 8 человек.
В Чугуеве враг также попал в жилой сектор. Горело 2 жилых дома. Предварительно пострадали 5 местных жителей, из них 2 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль