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Саперы изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101" на Львовщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львовской области саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их изъяли после самого массового обстрела территории Украины саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на Львовщине.

"Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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Сапери вилучили бойові частини ракет
Сапери вилучили бойові частини ракет

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Сапери вилучили бойові частини ракет

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Также в ГСЧС напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения любого подозрительного предмета:

  • Не приближайтесь.
  • Не пытайтесь самостоятельно его переместить или разобрать.
  • Немедленно звоните по номеру "101" или "102"

Автор: 

ГСЧС (4967) сапер (135) Львовская область (2904)


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Топ комментарии
+8
Сильним та сміливим бійцям подяка і респект👍🏼🙏🏼❤️
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01.09.2024 12:21
+6
Ти ніколи не бачив - на яку глибину кулі на стрільбищі у земляний насип кулевловлювача вгрузають? Щоб їх знайти - не одне відро землі вийнять треба Так куля важить кілька грамів А ця боєголовка - десь під тонну То не "воронка"! То так екскаватором до боєголовки добиралися Подивися на стінки ями - там сліди екскаваторного ковша!

-
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01.09.2024 12:39
+3
Там экскаватор стоит, он и выкопал яму чтобы добраться до беголовки, края воронки прямые, такие получаются от ковша экскаватора
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01.09.2024 12:35
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Так що ця байда супер крута тупо в землю впала та не здетонувала ?
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01.09.2024 12:20 Ответить
Там экскаватор стоит, он и выкопал яму чтобы добраться до беголовки, края воронки прямые, такие получаются от ковша экскаватора
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01.09.2024 12:35 Ответить
Ти ніколи не бачив - на яку глибину кулі на стрільбищі у земляний насип кулевловлювача вгрузають? Щоб їх знайти - не одне відро землі вийнять треба Так куля важить кілька грамів А ця боєголовка - десь під тонну То не "воронка"! То так екскаватором до боєголовки добиралися Подивися на стінки ями - там сліди екскаваторного ковша!

-
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01.09.2024 12:39 Ответить
що землю відрами копають?
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01.09.2024 14:04 Ответить
А що - у "ВнутріМКАДівській Данії" ти самий "гостроязикий"? Бо у країни "старої Європи" повиїжджали та залишилися духовно "савецкими" тільки "російськомовні"! А ти таки непогано хоч деякі фрази українською пишеш! Значить - хоч якусь користь для вас, кацапів, ця війна принесла - ви вивчили українську мову та стали нас вважать рівними собі! Коли ваш "*********" почне розвалюваться - ви прийдете просить у нас хліба щирою українською мовою!
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01.09.2024 14:29 Ответить
не пиши дурниці
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01.09.2024 16:06 Ответить
Я написав якраз розумну річ - пояснив людині, як нерозірвані міни та снаряди потрапляють углиб грунту А от ти, дійсно, з розумним виглядом написав дурницю!
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01.09.2024 18:45 Ответить
Сильним та сміливим бійцям подяка і респект👍🏼🙏🏼❤️
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01.09.2024 12:21 Ответить
Це не львівщина а якись карьєр бо на Галичині земля глиняста або сірозем.Лопатою вкопати важко а тут пісковик з гравієм що ближче до Полісся.
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01.09.2024 13:21 Ответить
Так і Львівщина не маленька
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01.09.2024 13:46 Ответить
Може зі сторони Волині впала
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01.09.2024 13:48 Ответить
 
 