Саперы изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101" на Львовщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львовской области саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, их изъяли после самого массового обстрела территории Украины саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на Львовщине.

"Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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Также в ГСЧС напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения любого подозрительного предмета: