Саперы изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101" на Львовщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львовской области саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и "X-101".
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, их изъяли после самого массового обстрела территории Украины саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на Львовщине.
"Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения любого подозрительного предмета:
- Не приближайтесь.
- Не пытайтесь самостоятельно его переместить или разобрать.
- Немедленно звоните по номеру "101" или "102"
Топ комментарии
+8 Amber
показать весь комментарий01.09.2024 12:21
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий01.09.2024 12:39
+3 Vlad Hof
показать весь комментарий01.09.2024 12:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-